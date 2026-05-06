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Num longo texto publicado na sua conta oficial, o jogador de 28 anos escreveu: “Um pai. 881 dias, 28 meses, cerca de dois anos e meio. Todo este tempo sem ver os meus filhos, apesar de ter ganho em tribunal”.

Suárez afirma que os menores estão a ser privados de contacto consigo, situação que considera prejudicial para o seu bem-estar e desenvolvimento emocional, e diz que o caso envolve uma longa disputa judicial em Espanha, no tribunal de Granada.

“Levo mais de dois anos sem poder ver os meus três filhos mais velhos. Dois anos de ausência forçada, de luta constante nos tribunais e de desgaste emocional”, escreveu.

O avançado do Sporting diz ainda que a situação afeta também os menores: “Os mais novos estão a ser privados de ter uma relação com o pai. Uma situação que não só viola os meus direitos como afeta diretamente o bem-estar e o desenvolvimento emocional dos meus próprios filhos”.

O jogador acrescenta que existem decisões judiciais que reconhecem contradições na versão apresentada pela mãe dos menores e que confirmam o arquivamento de um processo penal por alegados maus tratos, referindo também que o tribunal apontou inconsistências entre as denúncias feitas e o regime de visitas que terá sido anteriormente acordado.

O avançado do Sporting diz também que a justiça reconheceu incumprimentos no regime de visitas: “A mãe descumpriu reiteradamente o regime de visitas. Impedir o relacionamento do pai com os filhos por longos períodos de tempo”.

Segundo o jogador, a situação de afastamento prolonga-se no tempo: “A referida incomunicação dura há mais de um ano e responde a uma decisão unilateral do progenitor, sem qualquer apoio judicial”.

Suárez sublinha ainda que existem decisões judiciais favoráveis ao seu contacto com os filhos, mas que estas não estariam a ser cumpridas na prática: “Apesar de existirem resoluções judiciais firmes que reconhecem o direito de estar com os meus filhos, os menores continuam privados do pai”.

O jogador termina o seu testemunho com um apelo pessoal: “Não estou a pedir nada de extraordinário. Só quero exercer um direito básico. Estar com os meus filhos e que eles possam crescer com o pai presente”.

Num plano mais amplo, o caso exposto por Luis Suárez cruza-se com uma realidade retratada noutro trabalho recente do 24notícias sobre rapto parental internacional, onde se multiplicam histórias de crianças, muitas ainda bebés, levadas sem consentimento para outros países, ficando anos afastadas de um dos progenitores. Nesse cenário, marcado por processos judiciais prolongados e pela dificuldade de fazer cumprir decisões, várias famílias denunciam falhas da Justiça e da diplomacia, alertando para o impacto direto no bem-estar emocional dos menores e questionando até que ponto está a ser salvaguardado o superior interesse da criança.

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