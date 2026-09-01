Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Há quem condene adversários sem provas. É a diferença entre o Estado de direito e a política da suspeita permanente”, onde se repetem acusações mesmo que nunca sejam provadas “porque não existem”, afirmou Luís Neves durante uma cerimónia que assinala o 148.º aniversário do Comando Regional da PSP Madeira.

O governante afirmou que combateu todo o tipo de crime violento e garantiu que nunca tomou qualquer decisão que prejudicasse o Estado.

Numa alusão ao carro apreendido que conduz, disse que os bens devem ser colocados ao serviço de quem combate porque é uma forma de devolver o produto do crime à sociedade.

Luís Neves deixou críticas ao Chega e a André Ventura que, na sexta-feira, ameaçou apresentar uma moção de censura caso não haja uma resolução no caso que envolve o ministro da Administração Interna.

O antigo diretor nacional da Polícia Judiciária acusou o Chega de de ter uma "agenda de caos" e garantiu que a sua autoridade não está diminuída. “Quem vive apenas da espuma do caos ignora a essência da governação. O que importa são as pessoas. É alarmante ver como alguns acabam contaminados pela agenda do caos”, afirmou.

O ministro da Administração Interna disse ainda que o "populismo precisa de repetir até à exaustão uma mentira até que as pessoas parem de perguntar se é verdade”, garantido que Ventura quer "convencer os portugueses de que todos os políticos são corruptos”.