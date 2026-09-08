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“Desde o primeiro dia, temos procurado responder aos problemas imediatos sem perder de vista” as necessidades da Administração Interna, afirmou Luís Neves durante a intervenção inicial da audição. Afirmou ser necessário ter mais segurança no terreno, modernizar os instrumentos de segurança e reforçar a capacidade do Estado.

O líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, acusou Luís Neves de mentir e de ter usado os 15 minutos iniciais para fazer "propaganda barata". Garantiu que o ministro não tem condições para continuar e questionou a data em que Luís Neves abandonará o Ministério da Administração Interna.

"O senhor não é um ministro qualquer, o senhor tutela as polícias e as forças de segurança e tem de ter credibilidade para isso", afirmou Pedro Pinto durante a audição. "São casos atrás de casos. O senhor acha que tem credibilidade para continuar?", questionou o líder da bancada do Chega.

O ministro da Administração Interna voltou a explicar que a entrega do atrelado ao empreiteiro foi uma proposta que aceitou para poupar dinheiro ao Estado, uma vez que a Polícia Judiciária (PJ) não tinha espaço para guardar o equipamento. O antigo diretor nacional da PJ garantiu que a entrega do atrelado foi "uma boa decisão", mediante as opções que existiam no momento.

"Vejo com espanto que, nos últimos dias, algumas declarações vindas do partido Chega relativamente ao uso de viaturas apreendidas. (...) As viaturas são para serem usadas nos termos concedidos", afirmou Luís Neves.

Ainda antes da intervenção inicial, o líder parlamentar do Chega fez uma interpelação à mesa por considerar que a sala seis não tinha condições para acolher a audição ao ministro. O deputado questionou as razões para a audição, inicialmente marcada para a Sala do Senado, ter sido alterada para a sala seis, tendo sido esclarecido que houve um problema com o som na Sala do Senado.