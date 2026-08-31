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“Amanhã falaremos sobre isso, sobre esses assuntos todos. Estou absolutamente tranquilo, estou aqui a trabalhar em prol da segurança do nosso país”, afirmou Luís Neves aos jornalistas.

Questionado sobre a razão de falar amanhã, o ministro justificou que é quem decide quando fala.

As declarações de Luís Neves surgem depois de o líder do Chega, André Ventura, ter ameaçado, na sexta-feira, apresentar uma moção de censura se não houver uma resolução no caso que envolve o ministro da Administração Interna.

André Ventura garantiu que o Chega não quer qualquer crise política, mas quer “o mínimo de ética nas instituições e que a situação de lodo e lamaçal, de suspeitas de crimes e conluios, seja resolvida”.

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