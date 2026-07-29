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Luís Neves já tinha afirmado, nos últimos dias, que iria prestar todos os esclarecimentos relacionados com as obras realizadas numa propriedade sua em Odemira pela empresa Construbarcelos e também sobre o atrelado apreendido num processo de tráfico de droga, posteriormente encontrado nas instalações da mesma empresa.

No sábado, o ministro disse estar "absolutamente tranquilo" e prometeu explicar "no tempo próprio a questão" "ponto por ponto". Na semana passada já tinha dito o mesmo e garantido que se sentisse que não tinha condições para estar no cargo, já "não estava aqui a desempenhar o meu trabalho”.

Antes da conferência de imprensa de Luís Neves, às 17h00, em São Bento, o primeiro-ministro reúne-se com o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, para falar acerca destas polémicas em torno de Luís Neves.

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