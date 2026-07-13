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Em declarações ao canal NOW, o governante respondeu às notícias que dão conta de que contratou, a título pessoal, o empreiteiro João Carvalho, cuja empresa realizou trabalhos para a Polícia Judiciária durante o período em que Luís Neves liderava a instituição.

O ministro afirmou que conheceu o empresário em 2023, quando cerca de 70% dos contratos entre a empresa e a PJ já tinham sido adjudicados, acrescentando que desconhecia anteriormente quem era o empreiteiro. Segundo Luís Neves, todas as adjudicações decorreram através de concursos públicos transparentes, nos quais a empresa venceu alguns procedimentos e perdeu outros.

Relativamente às obras na propriedade adquirida em Odemira, em 2024, explicou que convidou o empreiteiro a visitar o terreno para lhe dar sugestões sobre o projeto. O que começou por uma intervenção reduzida acabou por incluir a construção de um alpendre, um tanque e uma zona de estacionamento.

Luís Neves confirmou que os trabalhos continuam em curso e reconheceu que não foi celebrado qualquer contrato escrito, justificando essa opção pela relação de confiança estabelecida com o empreiteiro, de acordo com o Diário de Notícias.

O ministro estima que o custo total da obra fique entre os 20 e os 25 mil euros. Segundo explicou, até ao momento foram pagos os materiais, ficando o acerto da mão de obra para o final dos trabalhos.

Questionado sobre a ausência de faturas disponibilizadas de imediato à comunicação social, Luís Neves justificou a situação com o reduzido prazo para responder aos pedidos e defendeu que o registo no portal e-Fatura constitui prova suficiente.

Sobre o facto de o empreiteiro ter sido associado a uma investigação por suspeitas de falsificação de documentos e insolvência dolosa em 2017, o ministro afirmou não poder confirmar esse processo, mas sublinhou que o empresário nunca foi acusado. Acrescentou ainda que tanto o empreiteiro como a empresa foram sujeitos a uma triagem de segurança pela Polícia Judiciária, sem que tenham sido detetadas irregularidades.