Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Luís Neves mostrou-se satisfeito com a abertura de uma investigação ao caso do atrelado de droga que estava na posse do amigo empreiteiro. “Relativamente a uma investigação aberta, ainda bem que o foi. Fico muito satisfeito com isso”, afirmou hoje o ministro à margem de uma visita em Viana do Castelo

O responsável pela tutela da Administração Interna garantiu ainda que está “focadissímo” e “muito motivado” para continuar a trabalhar. Lembrou que se vive um momento do ano que costuma ser crítico devido a incêndios rurais e florestais e assegurou que tem estado próximo dos “agentes de proteção civil”.