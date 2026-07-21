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Luís Neves mostrou-se satisfeito com a abertura de uma investigação ao caso do atrelado de droga que estava na posse do amigo empreiteiro. “Relativamente a uma investigação aberta, ainda bem que o foi. Fico muito satisfeito com isso”, afirmou hoje o ministro à margem de uma visita em Viana do Castelo
O responsável pela tutela da Administração Interna garantiu ainda que está “focadissímo” e “muito motivado” para continuar a trabalhar. Lembrou que se vive um momento do ano que costuma ser crítico devido a incêndios rurais e florestais e assegurou que tem estado próximo dos “agentes de proteção civil”.
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