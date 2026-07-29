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O governante admite que tem sido alvo de suspeitas que colocam em causa a sua "honra e dignidade". "São acusações de extrema gravidade, que atingem a minha honra e põem em causa três décadas de enorme sacrifício dedicadas ao combate ao crime", afirmou Luís Neves esta tarde, no Ministério da Administração Interna.

Luís Neves, que afirmou que nunca se escondeu e que não o fará agora, garante que, apesar da proposta, assume as responsabilidades da decisão que permitiu ao Estado poupar dinheiro.

O responsável pela pasta da Administração Interna afirmou que, além de uma propriedade herdada pela mulher, comprou uma outra nas proximidades. “Tudo a preços de mercado. Adquirido a preços anunciados pelas imobiliárias. Nenhum a preço de saldo”, garantiu Luís Neves, acrescentando que os seus rendimentos vêm apenas do seu trabalho e da mulher.

O ministro afirmou que as obras realizadas pelo empreiteiro João Carvalho foram feitas apenas numa propriedade, durante dez fins-de-semanas. Esclareceu ainda que participou nas obras com o filho, sem aumentar a área original.

Sobre a piscina, declarou que pediu para ser construído um tanque, mas que este "acabou por se transformar numa piscina" contra a sua vontade. Luís Neves afirmou que não pediu licenciamento porque eram mudanças "de pouca monta", mas garante que já pediu uma reunião à Câmara de Odemira para esclarecer e regularizar tudo o que for necessário.

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