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No programa "Política com Assinatura", conduzido por Natália Carvalho, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, garantiu que a nova estrutura de comando não é uma "matriosca". Questionado sobre se o modelo resolve problemas de coordenação ou apenas reorganiza a máquina administrativa, respondeu: “Este comando resolve ambas as questões.”

O governante revelou ainda que estão já no terreno cerca de 1500 operacionais, com o objetivo de preparar as zonas afetadas pelo “comboio de tempestades” registado em janeiro e fevereiro para a época de incêndios. Segundo indicou, foram mobilizados cerca de 400 equipamentos, que permitiram limpar mais de três mil quilómetros de estradas, aceiros e caminhos rurais.

“Isto nunca aconteceu no país”, sublinhou, acrescentando que o processo em curso também rompe com práticas anteriores. “Estamos a desconstruir muros, aquilo que o Presidente da República chama de ‘condomínios’”, afirmou.

O ministro rejeitou ainda uma visão fatalista sobre o sistema. “Não podemos viver com o estigma de que há sempre problemas. Estamos a derrubá-los”, disse.

Sobre o novo Comando Integrado de Prevenção e Operações (CIPO), Luís Neves explicou que será liderado por Elísio Oliveira, antigo comandante regional de Lisboa e Vale do Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). “Tem muita experiência e capacidade de trabalho em equipa”, destacou.

A criação do CIPO surge, segundo o governante, da necessidade de responder de forma mais eficaz à pergunta: “Onde é mais urgente intervir?”, tendo em conta os 22 concelhos identificados em situação de calamidade, sobretudo na região de Leiria e no interior do país, após as tempestades.

Na defesa da nova estrutura, o ministro assegurou que quaisquer entraves serão rapidamente ultrapassados. “A visão tem de ser global, não podemos olhar apenas para o umbigo de cada um”, afirmou.

Com sede em Leiria, distrito que classificou como um “barril de pólvora”, o CIPO está preparado para atuar em cenários de maior gravidade, garantindo resposta eficaz na fase de combate aos incêndios.

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