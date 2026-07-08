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Destes 3,1%, 2,1% serão investidos apenas em Defesa, enquanto o restante 1% se destina a infraestrutruras de dupla utilização que podem também ser usadas em Defesa.

“Fomos alvo de um comentário positivo, muito positivo, diria mesmo elogioso, por parte do secretário-geral da NATO, relativamente à fiabilidade do compromisso que assumimos e da sua concretização”, disse Luís Montenegro, que sublinhou o facto de Portugal ter superado, em 2025, “a meta dos 2% de investimento na Defesa”.

Questionado sobre as declarações de Trump sobre o fim do cessar-fogo com o Irão, Luís Montenegro afirmou que "a via diplomática e negocial é a correta para poder restabelecer a normalidade no Médio Oriente".

O primeiro-ministro reforçou ainda o apoio à Ucrânia, o que considerou "fundamental" para a segurança europeia e da NATO.

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