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O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta sexta-feira um reforço do controlo das fronteiras terrestres e marítimas no sul de Portugal, na sequência da crise migratória que atinge a cidade autónoma espanhola de Ceuta.

Em declarações aos jornalistas, em Vila do Conde, o chefe do Governo afirmou que haverá também um aumento da presença das forças de segurança para acompanhar a evolução da situação.

"Haverá um reforço do controlo fronteiriço terrestre e marítimo", afirmou Luís Montenegro, acrescentando que será igualmente reforçada "a presença das forças de autoridades".

Questionado sobre a possibilidade de Portugal suspender temporariamente a aplicação das regras do Espaço Schengen, à semelhança do que alguns partidos têm defendido, o primeiro-ministro afastou esse cenário. "Não há razões para podermos tomar medidas de suspensão das regras do Espaço Schengen", disse.

Luís Montenegro sublinhou que Portugal continuará a acompanhar a situação em articulação com as autoridades espanholas e europeias, privilegiando o reforço do controlo das fronteiras externas da União Europeia em vez da reposição de controlos nas fronteiras internas.

O primeiro-ministro manifestou ainda preocupação com a crise humanitária em Ceuta, onde dezenas de milhares de migrantes tentaram entrar nos últimos dias. "Lamento profundamente o que se passa em Ceuta. Continua a perder-se vidas numa entrada desregulada de imigrantes na Europa e no Espaço Schengen", afirmou.

As declarações surgem numa altura em que a crise migratória em Ceuta domina o debate político europeu e depois de vários países terem anunciado o reforço dos controlos fronteiriços. Em Portugal, o Governo mantém que a resposta deve passar pelo reforço da vigilância e da cooperação com Espanha e Marrocos, sem colocar em causa o funcionamento do Espaço Schengen.

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