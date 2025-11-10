Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A eleição decorreu no politécnico do Porto, numa reunião do plenário, tendo conferido a Luís Loures o novo cargo no CCISP onde já executava funções como vice-presidente.

Segundo o comunicado enviado às redações, como prioridades para o próximo mandato estão a revisão do novo modelo de acesso ao ensino superior, que resultou numa quebra histórica de ingressos no ensino superior, a sustentabilidade financeira das instituições politécnicas, a injustiça do atual modelo de financiamento, a par da inovação e a afirmação do ensino politécnico nos contextos nacional e internacional e do acompanhamento do processo de revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, atualmente em curso.

Luís Loures é arquiteto paisagista e engenheiro agrónomom, em 2009 iniciou a sua carreira como docente na Escola Superior Agrária do Politécnico de Portalegre, onde, em 2014, viria a integrar a direção da escola, na qualidade de subdiretor.

Em 2017 assumiu funções como vice-presidente do Politécnico de Portalegre e em 2021 foi eleito presidente da mesma instituição, cargo para o qual foi recentemente reeleito. A par da vasta experiência em atividades de gestão, a carreira académica do professor Luís Loures tem-se destacado e sido distinguida ao nível do ensino e da investigação, tanto a nível nacional como internacional, de onde se destacam, em 2022, o Prémio Carreira alumni da Universidade do Algarve, em 2023 o título Doutor Honoris Causa em Sustentabilidade e Desenvolvimento pela Universidade ECOTEC. No Equador, em 2024, o prémio Profissional do Ano, Rotary Club de Portalegre, e já este ano o título Doutor Honoris Causa em Educação, atribuído pela Catholic University of New Spain.

