Segundo o The Guardian, a investigação, conduzida pelas autoridades francesas, aponta para a existência de uma rede organizada responsável por um sistema de reutilização fraudulenta de bilhetes.

Entre os detidos encontram-se dois trabalhadores do Museu do Louvre, vários guias turísticos e um indivíduo suspeito de ser o mentor do esquema. A instituição, considerada o museu mais visitado do mundo, comunicou às autoridades a suspeita de fraude, o que desencadeou a operação policial que culminou nas detenções.

Segundo o jornal francês Le Parisien, o esquema terá envolvido guias turísticos que visavam sobretudo grupos de visitantes chineses. Alegadamente, os guias reutilizavam os mesmos bilhetes várias vezes, permitindo a entrada de diferentes pessoas com ingressos já utilizados. Os investigadores procuram apurar se a rede terá introduzido até 20 grupos turísticos por dia ao longo da última década.

A investigação aponta ainda para a existência de cúmplices no interior do museu, com alegados pagamentos em dinheiro por parte dos guias a funcionários, em troca da omissão de controlos de bilhetes.

Em junho do ano passado foi aberta uma investigação judicial formal por suspeitas de fraude organizada, branqueamento de capitais, corrupção, auxílio à entrada ilegal no país no âmbito de um grupo organizado e utilização de documentos administrativos falsificados.

De acordo com a Associated Press, os suspeitos terão investido parte dos montantes obtidos em imóveis em França e no Dubai. As autoridades apreenderam mais de 957 mil euros em numerário, incluindo 67 mil euros em moeda estrangeira, bem como 486 mil euros em contas bancárias.

