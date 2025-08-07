Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A intervenção insere-se na política de “tolerância zero” do município face à ocupação ilegal do território, afirma a autarquia em comunicado.

Segundo a Câmara Municipal de Loures, o mesmo núcleo familiar já tinha erguido uma construção ilegal no Bairro do Talude, demolida a 14 de julho, antes da entrada em vigor de uma providência cautelar interposta no dia seguinte.

A nova edificação foi detetada na manhã de sábado, 2 de agosto. Nessa altura, as autoridades policiais alertaram os ocupantes para o risco de incorrerem em desobediência, caso insistissem na construção. Ainda assim, os trabalhos terão avançado.

No dia 5 de agosto, a Câmara afixou uma notificação no local, exigindo a desocupação da estrutura no prazo de 48 horas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Cumprido o prazo sem que a ordem fosse acatada, os serviços municipais executaram a demolição.

A autarquia sublinha que, até ao momento da ação, não foi notificada de qualquer decisão judicial que impedisse a intervenção e enquadra esta atuação num “esforço contínuo” para travar o crescimento de núcleos de autoconstrução, frequentemente associados à exploração de imigrantes em situação vulnerável.

De acordo com o município, o núcleo familiar afetado — dois adultos e uma criança — recusou a solução de alojamento temporário proposta, numa unidade hoteleira, que incluiria apoio para caução e primeira renda numa habitação alternativa.