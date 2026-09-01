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Em causa está o lote L25428A (val. 11.2029) do medicamento “Salofalk, Messalazina 3000 mg Granulado gastrorresistente de libertação prolongada” que, segundo o Infarmed, apresenta um “desvio relacionado com a serialização deste lote”.

O medicamento é fabricado pela empresa Dr. Falk Pharma Portugal, especializada em medicina digestiva e metabólica e que vai recolher o lote identificado.

A circular informativa do Infarmed determina a “suspensão imediata da comercialização deste lote”. Refere ainda que as entidades que possuem o medicamento não o devem vender, dispensar ou administrar, alertando para a necessidade de uma devolução imediata.

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