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Mais de 500 mil soldados russos terão morrido na guerra da Ucrânia desde o início da invasão em larga escala, em fevereiro de 2022, segundo uma estimativa apresentada esta sexta-feira pelo chefe das Forças Armadas britânicas, Air Chief Marshal Sir Richard Knighton. O número integra um total de cerca de 1,5 milhões de baixas russas, incluindo mortos e feridos.

Segundo Knighton, as forças russas também perderam uma quantidade "enorme" de equipamento militar. Entre as perdas contabilizadas estão mais de 10 mil veículos blindados e protegidos, cerca de 3 mil sistemas de defesa aérea e artilharia e mais de 370 aviões e helicópteros.

A avaliação britânica surge numa altura em que Londres considera que o avanço russo no terreno perdeu velocidade. De acordo com a mesma análise, a Rússia terá conseguido conquistar apenas cerca de 2% do território ucraniano desde janeiro de 2023, apesar do elevado número de baixas sofridas pelas suas forças.

Os números relativos às perdas militares são difíceis de confirmar de forma independente. A Rússia não divulga regularmente dados atualizados sobre as suas baixas e não comentou de imediato a estimativa britânica. Estudos independentes apresentam valores diferentes, embora também apontem para perdas russas muito elevadas.

A estimativa britânica atualiza uma avaliação divulgada em maio pelo GCHQ, a agência britânica de inteligência de sinais, que apontava para quase 500 mil militares russos mortos desde o início da invasão.

A guerra entrou no quinto ano de invasão em larga escala sem que Moscovo tenha conseguido alcançar os seus principais objetivos estratégicos. Ao mesmo tempo, os combates mantêm-se intensos e tanto a Rússia como a Ucrânia têm aumentado o recurso a ataques de drones contra alvos militares, energéticos e logísticos.

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