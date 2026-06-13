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Segundo o The Guardian, a plataforma Footy Addicts, nasceu para resolver um problema comum entre os praticantes de futebol recreativo: as desistências de última hora. Quando um jogador cancela a presença pouco antes do início da partida, as equipas ficam desequilibradas e os jogos podem até ser cancelados. A aplicação permite encontrar rapidamente substitutos, juntando pessoas que procuram uma oportunidade para jogar.

Entre os participantes está Raul-Julian Grelet, de 28 anos, que organiza regularmente partidas através da plataforma. Para ele, a Footy Addicts tornou-se uma ferramenta importante para aproximar pessoas e incentivar a prática desportiva.

"Faço isto porque sei como é chegar a um jogo sendo tímido, sem confiança ou com receio de não jogar bem. Estas sessões estão abertas para qualquer pessoa vir dar uns toques na bola, fazer amigos e praticar exercício físico", explica.

A ideia surgiu da experiência pessoal de Konstantinos Gkortsilas, fundador e diretor executivo da Footy Addicts. Natural da cidade grega de Larissa, mudou-se para o Reino Unido em 2006 e procurava duas coisas: jogar futebol e criar uma rede de contactos.

Contudo, encontrou dificuldades. As competições organizadas exigiam compromissos regulares e custos elevados, enquanto organizar jogos entre amigos era complicado devido à falta de participantes.

Inicialmente, Gkortsilas utilizou plataformas online para reunir jogadores interessados. À medida que a comunidade cresceu, lançou a Footy Addicts em 2013, criando um espaço dedicado a futebolistas amadores que procuravam companheiros de equipa.

Mais de uma década depois, a aplicação conta com mais de 323 mil utilizadores registados em várias cidades britânicas e continua a crescer.

Para o fundador, o sucesso vai muito além do futebol.

"Saía dos jogos, falava com as pessoas e sentia uma enorme satisfação. Estamos a contribuir um pouco para melhorar a vida dos outros e a torná-los mais felizes. Para mim, essa foi sempre a maior vitória", afirma.

A dimensão social da plataforma é precisamente um dos fatores que mais atrai novos utilizadores. Foi o caso de Jacob Jae Ellis, de 23 anos, que regressou a Londres após concluir os estudos universitários e procurava uma forma de se manter ativo.

"Não tenho nada contra o ginásio, mas não acho que seja algo particularmente humano", admite.

Ao encontrar a Footy Addicts, descobriu uma alternativa que lhe permitia praticar desporto enquanto conhecia novas pessoas. Segundo Ellis, ao contrário do que acontece quando alguém começa um novo emprego ou muda de cidade, nos jogos organizados pela aplicação nunca sentiu dificuldade em integrar-se.