Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Estamos aliviados por confirmar que os dois veleiros foram localizados pela Marinha mexicana, que as tripulações estão em segurança e que os navios prosseguem a sua rota para Havana”, declarou um porta-voz do comboio Nuestra América (A Nossa América), citado pela agência France Presse.

A Marinha mexicana tinha anunciado na quinta-feira que tinha lançado uma missão de busca e salvamento após ter perdido toda a comunicação com o “Friend Ship” e o “Tiger Moth”, que tinham partido de Isla Mujeres, no sudeste do México, há uma semana com nove pessoas a bordo.

Os veleiros fazem parte de um comboio internacional que transporta 50 toneladas de material médico, alimentos, painéis solares e outros bens de primeira necessidade para abastecer Cuba, numa altura em que um bloqueio norte-americano ao combustível agravou a crise energética e económica da ilha caribenha, governada por um governo comunista.

“O comboio continua no bom caminho para cumprir a sua missão: entregar ajuda humanitária de emergência ao povo cubano”, declarou o porta-voz, agradecendo às autoridades mexicanas e cubanas pelo seu “apoio, coordenação e profissionalismo”.

Contudo, segundo a France Presse a Marinha mexicana ainda não confirmou que tenha localizado os dois navios.

O Presidente norte-americano Donald Trump impôs um bloqueio petrolífero a Cuba em janeiro, após a captura do Presidente venezuelano Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas e a interrupção abrupta dos fornecimentos de petróleo por parte de Caracas, principal fornecedor de combustível de Cuba nos últimos 25 anos.

A ilha sofreu sete cortes gerais de eletricidade desde o final de 2024, dois dos quais ocorreram recentemente.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.