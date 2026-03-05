Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro, o Executivo informa que "o Governo também propôs ao Presidente da República, que prontamente aceitou, a atribuição do Grande-Colar da Ordem de Camões a António Lobo Antunes", a mais alta distinção cultural do Estado português.

O Conselho de Ministros foi presidido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e aprovou o decreto que formaliza o luto nacional. A decisão enquadra-se na legislação em vigor, que determina que compete ao Governo decretar o luto nacional, a sua duração e âmbito, através de decreto.

De acordo com a lei, o luto nacional é declarado pela morte do Presidente da República, do presidente da Assembleia da República e do primeiro-ministro, bem como dos antigos Chefes de Estado, podendo igualmente ser decretado "pelo falecimento de personalidade, ou ocorrência de evento, de excecional relevância".

