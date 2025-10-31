Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em Alvalade, como em outras freguesias da capital, o lixo doméstico depositado nos caixotes de cada prédio, casa, ou loja é feita pela Câmara Municipal de Lisboa e depois encaminhado para os centros de reciclagem devidos.

Nas áreas de Alvalade abrangidas pela Recolha Seletiva Porta a Porta, vigora o seguinte calendário para os três caixotes que normalmente existem: resíduos indiferenciados à segunda, quarta e sexta-feira, embalagens terça-feira e sábados, papel à quinta-feira.

Já o vidro deve ser colocado nos vidrões existentes no espaço público da freguesia.

Porém, na Rua Fernando Pessoa, perto da zona do Campo Grande, os moradores começaram a notar que o lixo que deveria seguir para a reciclagem era misturado com o indiferenciado. A situação foi denunciada nas redes sociais por um morador em específico, que partilhou vários vídeos e fotos que provavam o acontecimento, e confirmada por vários moradores nos grupos da freguesia de Alvalade.

De acordo com o morador em questão esta era uma situação que persiste "há largos meses" e indigna quem opta por separar devidamente o lixo nesta zona da cidade.

O 24notícias começou por questionar a Valor Sul, responsável pelo tratamento do lixo, que imediatamente remeteu a responsabilidade para o Departamento de Higiene Urbana da CML, responsável pela recolha e transporte do lixo.

Questionada a CML, esta informa que a situação já é do conhecimento da autarquia que "verificou ter existido um comportamento indevido do(s) trabalhador(es), ao misturar resíduos recicláveis com resíduos indiferenciados".

A Câmara diz também que "as equipas da Autarquia têm formação especifica que proíbe este procedimento, sendo-lhes explicada a relevância da separação dos diferentes fluxos de resíduos".

Assim confirmam que como consequência da ação dos trabalhadores durante os últimos meses na má gestão do lixo em Alvalade, "foi instaurado um processo disciplinar aos trabalhadores envolvidos, tendo igualmente sido reforçadas a supervisão e a formação", informa a autarquia ao 24notícias.

Recorde-se que a gestão do camarária do lixo foi um dos principais temas da campanha eleitoral para as Eleições Autárquicas 2025 em Lisboa com Carlos Moedas, reeleito novamente presidente da autarquia no dia 12 de outubro, a prometer mudanças na recolha do lixo, nomeadamente a centralização da recolha e que esta seja feita mais vezes durante a semana, nomeadamente no lixo indiferenciado.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.