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Cerca de 500 congressistas, entre participantes presenciais e online, são chamados a eleger os órgãos nacionais para os próximos dois anos, numa reunião magna em que estarão em disputa a direção, a Assembleia e o Conselho de Jurisdição.

A principal candidata à liderança é Isabel Mendes Lopes, atual porta-voz e líder parlamentar, que encabeça a lista A juntamente com o deputado Jorge Pinto, antigo candidato às eleições presidenciais. Os dois propõem assumir a porta-voz do partido em regime de co-liderança.

Embora deixe o cargo de porta-voz, Rui Tavares não abandona a direção. O fundador e principal rosto do Livre integra a mesma lista, propondo-se assumir a responsabilidade pelas áreas da estratégia, comunicação e formação, mantendo influência nas decisões políticas do partido.

A lista A apresenta ainda uma novidade organizativa: a criação do cargo de secretário-geral, destinado à coordenação operacional e gestão da estrutura partidária, função para a qual é proposto Tomás Cardoso Pereira.

À direção concorrem também as listas S, liderada por Rodrigo Brito, e V, encabeçada por Tiago Mota. Ambas defendem uma maior democratização interna e criticam aquilo que consideram ser uma excessiva concentração de poder na direção e no grupo parlamentar.

Durante o congresso serão ainda eleitos os 50 membros da Assembleia do Livre, órgão máximo entre congressos, bem como o Conselho de Jurisdição, ao qual concorrem duas listas.

Os trabalhos incluem igualmente a discussão de 83 moções, a maioria dedicada ao funcionamento interno do partido, mas também a propostas de orientação política e programática.

O encerramento do congresso, no domingo, contará com uma intervenção da co-porta-voz do Partido Verde Europeu, Vula Tsetsi, e com uma homenagem à escritora Maria Gabriela Llansol.

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