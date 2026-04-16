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Esta posição foi manifestada pelo porta-voz do Livre Rui Tavares, na Assembleia da República, depois de esta quinta-feira ter sido adiada a eleição dos membros para o Conselho de Opinião da RTP por ausência de parecer da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Rui Tavares começou por lamentar a eleição dos candidatos do Chega para órgãos de Justiça, como o Conselho Superior de Magistratura ou o Conselho Superior do Ministério Público, criticando também o PSD por dar o seu apoio a figuras que integram o "Governo sombra" do partido de André Ventura e que, acusou, pretendem "influenciar a gestão do judiciário".

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