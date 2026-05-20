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Segundo o The Guardian, o alerta levou à ativação da missão de policiamento aéreo da NATO nos países bálticos. As autoridades recomendaram à população que permanecesse abrigada enquanto decorava a operação de monitorização do aparelho suspeito.

O alerta foi entretanto levantado. Citado pela Reuters, o ministro da Defesa lituano afirmou que o drone passou pela zona de Lentvaris, perto de Vilnius, antes de mudar de direção.

O aeroporto de Vilnius suspendeu temporariamente os voos, enquanto no parlamento lituano soou um alarme de emergência. Também o tráfego ferroviário foi interrompido e os passageiros encaminhados para abrigos, de acordo com a estação pública LRT.

O incidente acontece um dia depois de a NATO ter abatido um alegado drone ucraniano que sobrevoava a Estónia. A Rússia tem acusado os países bálticos de colaborarem com a Ucrânia em ataques contra território russo.

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