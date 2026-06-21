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Para o Conselho Nacional, a Lista A, encabeçada por Maria Luís Albuquerque, obteve 379 votos e conquistou 41 mandatos, enquanto a Lista B alcançou 173 votos e 19 mandatos. Já a Lista C somou 89 votos (9 mandatos) e a Lista D registou 13 votos, garantindo um mandato.

Apesar da vitória clara da lista da direção, este resultado representa uma quebra face ao último congresso, em que o espaço político próximo da liderança tinha assegurado 46 assentos.

Também o Conselho de Jurisdição ficou dominado pela Lista A, liderada por Gonçalo Matias, que obteve 419 votos e seis mandatos, contra 229 votos e três mandatos da Lista B.

Na Comissão Política Nacional, a Lista A arrecadou 592 votos, assegurando a liderança do órgão, enquanto na Comissão de Auditoria Financeira, encabeçada por Ana Paula Martins, a lista da direção somou 603 votos.

Já a Mesa do Congresso, presidida por José Manuel Bolieiro, foi igualmente vencida pela Lista A, com 624 votos.

Os resultados consolidam o controlo da atual liderança sobre os principais órgãos internos do PSD, ainda que com sinais de maior dispersão de voto em algumas estruturas internas do partido.

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