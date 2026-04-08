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O acordo foi formalizado na terça-feira, 7 de março, numa cerimónia que juntou o secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, bem como o diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Carrilho.

As obras vão abranger as seguintes esquadras: 24.ª Esquadra – Campo de Ourique, 26.ª Esquadra – Belém, 37.ª Esquadra – Bairro da Serafina (Campolide), 36.ª Esquadra – Bairro Padre Cruz (Carnide), 43.ª Esquadra – Bairro da Boavista (Benfica) e 40.ª Esquadra – Parque das Nações.

Segundo os contratos assinados, a Câmara Municipal de Lisboa será responsável pelo lançamento e execução das empreitadas, ficando depois reembolsada pelo MAI.

“Este modelo (…) permite-nos realizar inúmeras obras que, de outra maneira, não seriam feitas”, explicou Telmo Correia durante a cerimónia.

Estas intervenções fazem parte de um plano mais amplo que prevê a requalificação de mais de 40 esquadras e postos em todo o país, com contratos semelhantes a serem assinados esta semana com os municípios de Beja e Famalicão.

O secretário de Estado destacou que a modernização das infraestruturas policiais vai proporcionar melhores condições de trabalho aos agentes da PSP e militares da Guarda, assim como garantir aos cidadãos mais segurança e um atendimento mais eficaz às vítimas de crimes.

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