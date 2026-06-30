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Com entrada livre, o festival decorre entre as 17h00 e as 23h00 e propõe um formato descontraído inspirado na tradição mediterrânica de partilha à mesa, onde a comida e o vinho assumem papel central num ambiente informal de final de tarde.

O conceito, criado pela Enóphilo, pretende aproximar o público da cultura vínica através de harmonizações pensadas para petiscos de verão, sempre acompanhadas por seleção de vinhos nacionais a copo e garrafa.

Nesta primeira edição, o menu inclui propostas como ostras com dois molhos, ceviche de corvina, brioche de tártaro de atum, salada de tomate com morangos e papada de porco preto, e ainda uma sobremesa de pêssego grelhado com natas e crumble. Cada prato contará com duas sugestões de vinho a copo, com curadoria Enóphilo, permitindo ao público explorar diferentes combinações.

A música ficará a cargo do DJ Tiago Tocha, contribuindo para o ambiente de sunset que a organização quer transformar num dos elementos distintivos do evento.

“O vinho não deve viver sozinho e esteve sempre ligado à mesa, às pessoas e aos momentos de convívio. Queremos recuperar essa essência com uma experiência descontraída que celebra os sabores do verão”, sublinha Luís Gradíssimo, fundador do Enóphilo.

Embora a entrada seja gratuita, todos os consumos são pagos. Os petiscos terão o valor de 9 euros e a sobremesa 4,5 euros, enquanto os vinhos estarão disponíveis entre 4 e 7 euros por copo. Para consumo no recinto, será necessário adquirir o copo oficial do evento, com custo de 5 euros.

A organização disponibiliza ainda um pack de pré-venda, limitado às primeiras 150 pessoas, que inclui copo oficial, um petisco e um copo de vinho por 15 euros.

O evento terá capacidade limitada e a organização recomenda a aquisição antecipada, estando prevista também a divulgação futura dos produtores de vinho participantes.

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