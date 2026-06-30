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O jantar, com início às 19h00, inclui welcome drink, couvert, entrada, prato principal e sobremesa, com pairing de sidras da Quinta da Moscadinha. O preço por pessoa é de 65 euros.

Em destaque estarão três novas referências do produtor madeirense: Ancestrale, uma sidra produzida a partir de 98 variedades de maçã; Altitude, uma sidra de pera elaborada pelo método clássico; e a primeira aguardente de maçã da marca, todos em edições limitadas.

A escolha do FOGO para esta apresentação resulta da afinidade entre dois projetos que trabalham a identidade gastronómica a partir da origem e da técnica. No restaurante de Alexandre Silva, a cozinha assente no fogo, na brasa e no forno a lenha valoriza produtos nacionais e processos tradicionais, enquanto a Quinta da Moscadinha tem vindo a recuperar pomares antigos na Camacha e a reintroduzir a sidra madeirense como produto de identidade regional.

“Trazer a Quinta da Moscadinha ao FOGO é uma forma muito especial de mostrar como a sidra dialoga com a gastronomia”, refere Márcio Nóbrega, produtor da Quinta da Moscadinha, sublinhando o trabalho de recuperação de pomares e de valorização da maçã e pera madeirenses. “As nossas sidras nascem dos pomares antigos da Camacha e de uma vontade de experimentar e mostrar que a sidra pode ocupar outros lugares à mesa.”

Já o chef Alexandre Silva destaca a coerência da parceria com a filosofia do restaurante: “O FOGO vive da relação entre matéria-prima, técnica e transformação. Receber a Quinta da Moscadinha é trazer para a mesa um produto com identidade e ligação forte à Madeira.”

O evento contará ainda com uma Mesa do Produtor, experiência em formato comunitário que permitirá um contacto mais próximo com a história e os processos da Quinta da Moscadinha.

A iniciativa insere-se numa estratégia mais ampla do produtor madeirense, que tem promovido a sidra em contextos gastronómicos contemporâneos e prepara já a quarta edição do evento Sidra em Brasa, agendado para novembro, na Camacha.

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