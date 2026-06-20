O evento reúne produtores de várias zonas vitivinícolas portuguesas e inclui nomes como Niepoort, Barbeito, Malhadinha Nova, Quinta de Santiago, Vádio, Bojador, Quinta da Pedragosa, Bruno Aleixo e Lés a Lés, entre outros convidados.

O conceito do evento aposta numa abordagem informal à prova de vinhos, substituindo a tradicional formalidade por uma experiência de convívio. Os visitantes poderão provar diferentes vinhos, conversar diretamente com os produtores, conhecer novos projetos e explorar referências de várias regiões num ambiente descontraído.

A iniciativa pretende reforçar a ligação entre o vinho e a experiência social, num contexto em que o setor tem vindo a valorizar cada vez mais o consumo em ambiente informal e de partilha.

Além da prova de vinhos, o evento contará com música e propostas gastronómicas, criando uma experiência pensada para o final de tarde de verão na capital.