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Um dos momentos centrais será a apresentação do livro "Um Mundo sem Políticos", da autoria de Pedro Macedo. A obra propõe uma transformação profunda do modelo político atual, defendendo a substituição progressiva da democracia representativa por formas de governação mais diretas, participativas e descentralizadas. Segundo o autor, o sistema político vigente tem demonstrado limitações na resposta a desafios de longo prazo, como as alterações climáticas, por exigir continuidade, coordenação e decisões estruturais.

No livro, Pedro Macedo argumenta que a resposta à crise climática não esbarra na falta de soluções ou conhecimento, mas sim na incapacidade dos sistemas políticos de agir com a urgência e escala necessárias. A proposta passa por reforçar o papel dos cidadãos nos processos de decisão e reduzir a dependência das estruturas partidárias tradicionais, numa tentativa de evitar um cenário de colapso ecológico e social que considera já em curso.

A sessão de apresentação, marcada para as 15h30 no SOHO Club, contará com a participação de Mariana Rodrigues, responsável pelo prefácio da obra. A ativista destaca a mensagem do livro como um apelo à ação coletiva e à construção de um modelo centrado no cuidado e na vida.

O encontro inclui ainda um workshop conduzido por Joana Guerra Tadeu, que abordará o papel do storytelling na mobilização para a ação climática. A iniciativa pretende desafiar os participantes a utilizar a criatividade e a comunicação como ferramentas para inspirar e envolver a sociedade.

Ao longo do evento, os embaixadores do Pacto Climático Europeu serão incentivados a desenvolver ideias e estratégias que reforcem o impacto das iniciativas climáticas em Portugal, num contexto em que se intensifica o debate sobre a eficácia das atuais estruturas políticas face aos desafios globais.

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