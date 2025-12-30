Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo nota no site da empresa, o novo tarifário da EPAL para 2026 "foi aprovado e entra em vigor a 1 de janeiro, para os Clientes Diretos" da empresa.

"As tarifas foram atualizadas de acordo com a previsão do índice harmonizado de preços no consumidor", publicada pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), que também aprovou os valores para vigorar no próximo ano, revela a EPAL.

Para a grande maioria dos clientes domésticos, cerca de 85% dos consumidores, com um consumo médio mensal de 7 m³ e contador até 25 mm, o aumento é de apenas 17 cêntimos por mês.

A empresa recorda ainda que mantém em vigor a "Tarifa Social da Água, destinada a clientes mais carenciados, com descontos que podem chegar aos 93%, bem como a Tarifa Familiar, dirigida a agregados com cinco ou mais pessoas".

