Lisboa paga 100 mil euros para coworking que nunca existiu e vai ser centro de explicações

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A Junta de Freguesia do Areeiro está a pagar uma renda de 2.000 € a um particular desde 2024, mas o espaço está fechado até hoje. Ao todo, já terão sido gastos mais de 48 mil euros só em rendas. A ideia — e é isso que se lê na película colada na porta e na montra do edifício (até ontem) — era fazer ali um espaço de coworking, o "Areeiro Lab", um office center "onde ideias se encontram e negócios prosperam".

São dois pisos e 300 metros quadrados de área útil. Mas ali, de acordo com o presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Pedro Jesus, a única coisa que prosperou foi uma "inundação devido à avaria de um motor elevatório de água", disse ao 24notícias.

O projeto de coworking foi inscrito como Contrato de Desenvolvimento de Comércio e rendeu à junta 100.000 €, pagos pela Câmara Municipal de Lisboa — a Junta de Freguesia do Areeiro gere um orçamento de quase 5,660 milhões e euros.

O negócio foi assinado pelo anterior presidente da Junta de Freguesia do Areeiro, Fernando Braamcamp (também eleito pelo PSD), que em fevereiro de 2025 suspendeu o mandato, depois de ser acusado de crimes de corrupção passiva no âmbito do processo Tutti Frutti. Fernando Braancamp viria a morrer vítima de doença no final de abril deste ano.

No seu lugar, e ainda antes das autárquicas de 12 de outubro de 2025, ficou Pedro Jesus. O presidente da junta explica que, devido à inundação, foi preciso "descascar a loja" e justifica a opção de não rescindir o contrato de arrendamento e continuar a pagar a renda porque se trata de "um óptimo investimento público, dada a localização" do imóvel.

Agora, Pedro Jesus quer transformar o espaço num centro de explicações para alunos do terceiro ciclo (7.º ao 9.º ano) e do ensino secundário (10.º ao 12.º ano). O projeto está inscrito no plano de atividades da junta para 2026, que prevê a "criação do Centro de Estudos do Areeiro (Areeiro Explica)", no domínio da Educação e Juventude. Caso avance, o centro de explicações deverá abrir no início do próximo ano letivo (2026/27), em setembro, adiantou.

Lisboa paga 100 mil euros para coworking que nunca existiu e vai ser centro de explicações créditos: MadreMedia

A mudança de planos é já visível para quem passa junto ao edifício, embora as mudanças só tenham ocorrido depois das perguntas do 24notícias, que foi convidado a visitar as instalações. Segundo Pedro Jesus, o novo projeto encontra-se ainda em "fase de consulta". Talvez à cautela, desta vez a película colada na vitrine do n.º1 da Avenida João XXI diz apenas: "Aqui vai nascer um novo espaço".

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