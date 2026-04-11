Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este domingo, a Marginal entre Lisboa e Cascais encerra aos automóveis e 15 quilómetros da frente ribeirinha — entre Alcântara e São Pedro do Estoril — transformam-se num ginásio ao ar livre para celebrar o Dia Mundial da Atividade Física, das 9h30 às 13h.

Bicicletas, patins e ténis ocupam o lugar de um circuito habitualmente reservado aos transportes a motor — atenção que a Avenida Marginal estará cortada ao trânsito entre as 8h30 e as 14h e haverá parques fechados junto às praias a partir das 20h de hoje —, naquele que para os munícipes de Lisboa, Oeiras e Cascais é já um evento tradicional, de entrada livre, e que tem como objetivo combater o sedentarismo, incentivar a prática regular de exercício físico e promover um estilo de vida saudável.

Como em edições anteriores, haverá profissionais a dinamizar atividades ao longo do percurso, com diversos pontos estratégicos. Em Algés (Jardim Burger King), estarão concentradas aulas de Body Combat, Zumba e Boxe, além de uma parede de escalada e trampolins para os mais novos; em Caxias, a envolvente da praia e o parque da Baía dos Golfinhos terão karts a pedais, ritmos do mundo e Kayak-Pólo na água; em Paço de Arcos, o Centro Náutico oferece rastreios gratuitos de cancro oral, diabetes, VIH e hepatites, e no jardim haverá basquetebol, sessões de yoga e pilates; em Oeiras, junto à praia da Torre, haverá Mass Training de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa. A partir das 10h, especialistas da Ocean Medical vão ensinar à população manobras de reanimação que podem salvar vidas em caso de paragem cardiorrespiratória.

Portugal tem das maiores taxas de incidência de cancro oral na Europa

Na edição deste ano da Marginal sem Carros, a Liga Portuguesa Contra o Cancro estará, a convite da câmara de Oeiras, a fazer rasteio gratuito de cancro oral, através de uma unidade móvel.

Portugal tem uma das maiores taxas de incidência de cancro oral da Europa, com cerca de 15 casos por cada 100 mil habitantes; estima-se que todos os anos surjam no país 1600 novos casos de cancro da cavidade oral e faringe. Este é o 6º tipo de cancro mais comum no mundo e os principais fatores de risco são o tabaco e o álcool.

O cancro oral em Portugal apresenta uma taxa de mortalidade elevada, superior a 60%, aos cinco anos após o diagnóstico. Dois em cada três casos são detetados em fases avançadas da doença, muitas vezes na língua, no pavimento da boca e na gengiva. Qualquer lesão que persista mais de duas semanas deve ser examinada, de acordo com recomendações da Ordem dos Médicos.

Ao longo dos últimos anos, tem-se vindo a assistir ao aumento regular da incidência de cancro nos portugueses. Este cancro é mais comum nos homens e acima dos 45 anos. Esta elevada taxa de incidência é particularmente preocupante, sobretudo, segundo médicos dentistas, devido à alta taxa de mortalidade. O diagnóstico precoce é, por isso, fundamental.

Os dentistas destacam alguns sinais de alerta: lesões nos lábios, no palato (céu da boca), na língua, no pavimento da boca (área por baixo da língua), nas gengivas, nas bochechas ou na garganta. Numa fase inicial, é comum o cancro oral parecer uma afta ou ferida que não cicatriza. Outras vezes, um nódulo, ou aumento do volume das mucosas, normalmente rígido e persistente. Começa por ser assintomático até se tornar doloroso.

Estima-se que 43% das mortes por cancro estejam relacionadas com o estilo de vida. O tabaco e o álcool continuam a ser os principais fatores de risco — a ingestão de três a quatro bebidas alcoólicas por dia duplica o risco de cancro oral. Os fumadores têm um risco cinco a sete vezes superior de desenvolverem a doença.

Um padrão alimentar focado na baixa ingestão de carne vermelha e na ingestão de frutas e vegetais reduz o risco de cancro. As vitaminas e antioxidantes das frutas e vegetais (por exemplo, cenoura e abóbora) aceleram o sistema imunitário e ajudam a protegê-lo. Assar, ferver, grelhar ou cozinhar alimentos a vapor são também formas mais saudáveis do que fritar. Além disso, a exposição solar excessiva é a principal causa de cancro do lábio, pelo que é recomendado o uso de proteção.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro em Oeiras

A Liga Portuguesa Contra o Cancro, Núcleo Regional Sul, abriu recentemente uma delegação em Oeiras, com sede em Caxias, junto à Casa de São Bento e a PSP.

Coordenado por Cláudia Rocha e Helena Bastos Martins, a Liga em Caxias oferece um conjunto importante de apoios e é também responsável por um sem-número de atividades nas freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, Porto Salvo, Barcarena, Cruz-Quebrada e Algés.

Os apoios são disponibilizados a todos os doentes oncológicos, independentemente da sua condição económica: cabeleireiro (aquisição de materiais e acessórios de cabeleireiro a preço e custo), apoio psicológico (consultas de psico-oncologia gratuitas, online ou presencial, para doente e familiares), apoio jurídico (aconselhamento com advogados sobre questões laborais e ajudas estatais, por exemplo), nutrição (consultas gratuitas com nutricionistas).

São ainda disponibilizadas ajudas para a aquisição de materiais e acessórios de ostomia, laringetomia ou cancro da mama, consultas gratuitas de cessação tabágica ou aulas de reiki. Em caso de insuficiência económica, os doentes podem ainda beneficiar de apoio alimentar (cabaz), medicação gratuita e consultas e tratamentos de medicina dentária.

"Os resultados das diversas estruturas da Liga dependem sobretudo das competência dos seus voluntários, é assim que levamos o barco", explicam as responsáveis ao 24notícias. A delegação do Seixal, por exemplo, oferece aulas de pilates clínico; Portalegre tem workshops de produtos feitos à mão. Há um trabalho de recrutamento: neste momento, a Liga Portuguesa Contra o Cancro em Caxias tem cerca de 16 voluntários. Quantos mais — e de diferentes áreas específicas —, mais serviços pode prestar.

Todos os que vierem por bem são bem-vindos e o tempo dedicado pode ser três vezes por semana ou uma hora de quinze em quinze dias, depende da disponibilidade de cada um. São necessários psicólogos, juristas, fisioterapeutas e muito mais. Os interessados podem candidatar-se aqui e indicar que querem ficar ligados à delegação de Oeiras. Uma vez aceites, todos os voluntários recebem formação base.

Nem todos os voluntários têm de ter formação superior, mas todos têm de ter vontade de ajudar. A Liga em Caxias está sempre à procura de novas ideias para levar a população até si, de rastreios gratuitos à participação em feiras e mercados locais para dar a conhecer os apoios que disponibiliza e para trabalhar na área da prevenção.

Além do rastreio de cancro oral neste domingo, estão já programadas outras atividades, como o evento "Mexer Contra o Cancro", dia 9 de maio, no Jamor, que vai já na sua terceira edição, desta vez, no âmbito do 85º aniversário da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O objetivo é angariar fundos para Bolsas de Investigação em Oncologia — 750 mil euros em 2025. O acontecimento terá lugar no Complexo Desportivo do Jamor, entre as 9h e as 18h, com diversas actividades físicas e de lazer ao longo do dia para todos os gostos e gerações.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.