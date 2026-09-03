Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lisboa passa a contar com um memorial dedicado às vítimas da tragédia ocorrida no Elevador da Glória, equipamento histórico inaugurado em 1885 e considerado um elemento identitário da cidade.

Segundo a Câmara Municipal de Lisboa (CML), o memorial está instalado no Largo da Oliveirinha e pretende afirmar-se como um espaço de recolhimento e homenagem, reforçando também a dimensão simbólica daquele lugar. A cerimónia de inauguração tem início às 9h00 e o acesso será de carácter reservado.

A autarquia afirma, em comunicado, que a intervenção procura consolidar o Largo da Oliveirinha enquanto espaço de memória e permanência, valorizando simultaneamente a identidade histórica da Calçada da Glória e a relação visual com a envolvente urbana.

A composição do memorial é circular e organiza-se em torno de uma oliveira adulta com 150 anos, implantada numa caldeira circular. A árvore constitui o elemento central da intervenção e é apresentada como símbolo de paz, continuidade e permanência, estando também diretamente associada ao topónimo “Oliveirinha”.

Em torno da oliveira foram dispostos radialmente 16 blocos pétreos em calcário, com alturas diferenciadas e superfícies preparadas para a gravação dos nomes das vítimas. O conjunto inclui ainda um banco semicircular contínuo em pedra natural e uma guarda metálica envolvente, que integra iluminação e um suporte destinado à deposição de flores.

A intervenção contempla também trabalhos de remate em pedra e de articulação com os pavimentos existentes. A utilização de pedra natural calcária e de elementos vegetais procura conferir ao espaço uma expressão sóbria e intemporal, permitindo a sua integração com a envolvente urbana e patrimonial da Calçada da Glória.

A iluminação arquitetónica está incorporada na guarda metálica e destina-se a valorizar o memorial e a permitir a sua leitura durante a noite.

Um espaço ligado à história de Lisboa

O Largo da Oliveirinha integra o tecido histórico da antiga freguesia de São José, uma zona que começou a consolidar-se a partir do século XVI e que ganhou maior densidade urbana depois do Terramoto de 1755.

Localizado na encosta entre a Praça dos Restauradores e São Pedro de Alcântara, o largo insere-se num conjunto de pequenos arruamentos que resultam, em parte, da regularização pombalina.

No século XIX, a zona ganhou dinamismo com a abertura de novos equipamentos e a modernização dos acessos. Nesse período, a inauguração do Elevador da Glória, em 1885, reforçou a ligação entre a Baixa e o Bairro Alto.

Durante o século XX, a área atravessou fases de declínio e reabilitação, acompanhando as transformações económicas e demográficas de Lisboa. Atualmente, o Largo da Oliveirinha funciona como espaço de transição entre ruas históricas e zonas de maior movimento.

O largo articula-se ainda com o eixo turístico-cultural da Calçada da Glória e do Jardim de São Pedro de Alcântara / Jardim António Nobre, um dos miradouros mais emblemáticos de Lisboa e o ponto alto da experiência urbana proporcionada pelo Elevador da Glória.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.