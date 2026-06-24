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Esta é a primeira vez que este tipo de apoio à habitação é dedicado apenas à população sénior, com o objetivo de responder às dificuldades crescentes que os idosos enfrentam para arrendar casa na cidade, garantindo maior estabilidade e qualidade de vida.

Segundo nota do município às redações, o concurso deverá abrir no final de julho e exige que os candidatos tenham domicílio fiscal em Lisboa e rendimentos anuais entre cerca de 6.400€ e 12.200€.

A medida insere-se na estratégia do município para promover habitação acessível, depois de já terem sido atribuídas mais de 3.300 casas em mandatos recentes e de outros programas dirigidos a jovens, procurando também equilibrar diferentes gerações na cidade.