Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Esta é a primeira vez que este tipo de apoio à habitação é dedicado apenas à população sénior, com o objetivo de responder às dificuldades crescentes que os idosos enfrentam para arrendar casa na cidade, garantindo maior estabilidade e qualidade de vida.
Segundo nota do município às redações, o concurso deverá abrir no final de julho e exige que os candidatos tenham domicílio fiscal em Lisboa e rendimentos anuais entre cerca de 6.400€ e 12.200€.
A medida insere-se na estratégia do município para promover habitação acessível, depois de já terem sido atribuídas mais de 3.300 casas em mandatos recentes e de outros programas dirigidos a jovens, procurando também equilibrar diferentes gerações na cidade.
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários