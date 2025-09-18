Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a apresentação do programa eleitoral, o autarca do PSD anunciou o regresso da recolha do lixo indiferenciado seis dias por semana, ao contrário dos três dias de recolha que vigoram desde que houve uma descentralização da recolha de resíduos, um medida que vigora desde que António Costa era presidente de Câmara.

"O problema foi criado há muitos anos", apontou , respondendo aos que responsabilizam a Câmara de Lisboa por falhar na gestão desta enorme operação logística.

Moedas optou por colocar o reforço da segurança como a segunda medida do seu programa eleitoral: "mais policiamento, guardas-noturnos e vídeo-proteção".

A opção, segundo Moedas, chega após os dados do último ano que deram um aumento na criminalidade na cidade de Lisboa e apontou, de seguida, o caminho: "Não podemos ficar parados. Lisboa precisa de mais PSP e de mais Polícia Municipal", vincou.