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Lisboa entrou este ano no top 10 europeu de “Rising Stars” da Dealroom, um ranking que distingue os hubs tecnológicos com maior aceleração em valor empresarial, criação de unicórnios e crescimento ajustado ao custo de vida e PIB.

No relatório “Global Tech Ecosystem Index 2026”, que analisou 325 ecossistemas tecnológicos em 77 países, a capital portuguesa surge em 10.º lugar europeu na categoria de crescimento, ao lado de cidades como Istambul, Kyiv, Zagreb ou Varsóvia. O Porto também aparece entre os hubs europeus identificados como cidades com presença de unicórnios e atividade tecnológica relevante.

O estudo da Dealroom, uma das principais plataformas globais de análise de startups e capital de risco, avalia ecossistemas com base em investimento, criação de valor, talento universitário, densidade tecnológica e crescimento.

Quem pôs Portugal no mapa?

O destaque português no ecossistema tecnológico europeu tem sido impulsionado por uma nova geração de startups e unicórnios que ganharam dimensão internacional na última década.

A OutSystems continua a ser o maior caso de sucesso português em software empresarial, tendo atingido uma valorização superior a 9 mil milhões de dólares .

continua a ser o maior caso de sucesso português em software empresarial, tendo atingido uma valorização superior a . A Feedzai consolidou-se como uma das principais fintechs globais na área de prevenção de fraude com inteligência artificial.

consolidou-se como uma das principais fintechs globais na área de prevenção de fraude com inteligência artificial. A Sword Health tornou-se uma das startups portuguesas mais relevantes na área da saúde digital, enquanto a Talkdesk cresceu como plataforma de software para centros de contacto baseada na cloud.

tornou-se uma das startups portuguesas mais relevantes na área da saúde digital, enquanto a cresceu como plataforma de software para centros de contacto baseada na cloud. Também a Remote (fundada por portugueses, embora sediada nos EUA) ajudou a reforçar a imagem de Portugal como ponto de origem de startups globais ligadas ao trabalho remoto e software empresarial.

(fundada por portugueses, embora sediada nos EUA) ajudou a reforçar a imagem de Portugal como ponto de origem de startups globais ligadas ao trabalho remoto e software empresarial. No Porto, a Farfetch teve um papel decisivo na criação do atual ecossistema tecnológico da cidade. Apesar da crise recente e da venda à sul-coreana Coupang, a empresa foi responsável pela formação de centenas de profissionais especializados em tecnologia, produto e operações, muitos dos quais acabaram por criar novas startups ou integrar outras empresas tecnológicas.

Além dos unicórnios, o ecossistema português passou a incluir dezenas de startups em crescimento nas áreas de inteligência artificial, clima, cibersegurança, saúde digital, fintech e software empresarial.

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Cidades que estão a dar que falar

O que está a impulsionar Lisboa: Custo de vida relativamente competitivo face a outras capitais europeias, forte capacidade de atração de talento internacional, crescimento do ecossistema de startups e aumento da presença de fundos e multinacionais tecnológicas. Além disso, a realização da Web Summit ajudou a projetar internacionalmente a cidade, mas o crescimento do ecossistema português vai hoje muito além do evento.

Tem aumentado o número de startups fundadas por empreendedores estrangeiros ou equipas internacionais a operar a partir de Lisboa, sobretudo nas áreas de IA, Web3, fintech e software.

O relatório da Dealroom dá particular importância à relação entre crescimento tecnológico e acessibilidade económica. É precisamente nessa combinação (crescimento relativamente rápido com custos inferiores aos de hubs como Londres, Paris ou Amesterdão) que Lisboa ganha competitividade.

Porto também ganha visibilidade: Embora Lisboa concentre grande parte do investimento e da notoriedade internacional, o Porto também surge identificado no mapa europeu de cidades tecnológicas com presença de unicórnios.

Nos últimos anos, a cidade consolidou um ecossistema ligado à engenharia, software, gaming, healthtech e centros tecnológicos internacionais. A presença de universidades, talento técnico e hubs de multinacionais ajudou a transformar o Porto num dos principais polos tecnológicos ibéricos.

Estamos no caminho…

Apesar da evolução portuguesa, a distância para os grandes hubs tecnológicos europeus e norte-americanos continua significativa.

A piscina dos “grandes”: Londres lidera o ranking europeu de “Global Champions”, seguida de Paris, Estocolmo, Berlim e Munique, enquanto a Bay Area mantém a liderança mundial, à frente de Nova Iorque, Boston, Londres e Los Angeles.

Segundo a Dealroom, estes ecossistemas destacam-se pela capacidade de atrair capital de risco, gerar unicórnios e criar ciclos contínuos de empreendedorismo. Ainda assim, o relatório sublinha que a nova geração de polos tecnológicos já não está concentrada apenas nos centros históricos: cidades mais pequenas ou mercados periféricos estão a ganhar relevância graças à especialização tecnológica, densidade de talento e custos operacionais mais baixos. É nesse grupo que Lisboa começa agora a afirmar-se.