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A rede de transportes anuncia que o reforço operacional surge na sequência do aumento expressivo das reservas registadas nos últimos dias, com várias ligações a esgotarem, sobretudo nos horários noturnos após o final dos espetáculos.

Entre os dias 26 e 28 de maio, segundo comunicado enviado às redações, a FlixBus vai reforçar as ligações entre Lisboa e várias cidades do país, incluindo Porto, Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, Fátima, Évora, Beja, Faro, Albufeira, Portimão e Lagos.

De acordo com Tiago Cavaco Alves, diretor das operações da FlixBus em Portugal, “além da ligação Lisboa-Porto, que já apresenta vários horários esgotados e outros com taxas de ocupação próximas dos 100%, as ligações entre Lisboa e as cidades do Algarve, como Faro, Albufeira e Lagos, registam também uma procura particularmente elevada, levando a reforços operacionais de até 30%”.

Na região Centro, as ligações entre Aveiro, Figueira da Foz, Coimbra e Lisboa também registam uma procura acima da média, tendo igualmente sido reforçadas, assim como as rotas para Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Fátima, Évora e Beja.

O responsável sublinha ainda que o aumento da procura “reflete o papel fundamental que o transporte rodoviário desempenha no acesso dos portugueses, de norte a sul do país, a grandes eventos de entretenimento, contribuindo para aproximar diferentes regiões e reduzir assimetrias no acesso à cultura”.

Todas as viagens de reforço já se encontram disponíveis para reserva na aplicação e no site da FlixBus.