Presidente do Turismo do Norte, Luís Pedro Martins, esteve em contactos com o Governo português nos últimos dias.

O líder do Turismo do Norte de Portugal revelou, em entrevista à TSF, que os apoios estão "por horas" e deverão ser 90% a fundo perdido. "As linhas de apoio vão ter (e a expectativa é essa) instrumentos financeiros que possam chegar 90% a fundo perdido, que possam ascender a alguns milhares de euros por candidatura. (...) A informação que temos é que está, eventualmente, por horas o anúncio destas medidas", disse Luís Pedro Martins, salientando que as empresas afetadas não terão prazo para recuperar totalmente. "Não sabemos quando é que vão voltar a recuperar", disse.