Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma inundação no Metro de Lisboa acabou por levar a um corte total na Linha Vermelha, depois de dezenas de pessoas terem forçado as portas do comboio e caminhado pela linha quando o comboio estava imobilizado entre as estações dos Olivais e do Cabo Ruivo, avança o Observador.

Segundo o mesmo meio, o Metro de Lisboa descreveu uma inundação nas salas técnicas junto da estação da Encarnação, cujas causas ainda estão a ser apuradas. A inundação obrigou ao corte da circulação no troço do Metro entre Chelas e o Aeroporto, anunciado pela empresa nos canais oficiais por volta das 17h30.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.