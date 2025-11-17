Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



O primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, classificou esta manhã o episódio de interrupção da linha ferroviária entre Varsóvia e Lublin de “ato de sabotagem sem precedentes dirigido à segurança do Estado polaco e dos seus cidadãos”, após visitar o local do incidente na vila de Mika, no condado de Garwolin. Segundo Tusk, a explosão de um dispositivo destruiu a via ferroviária, confirmando os temores iniciais das autoridades, diz o The Guardian.

“Uma investigação está em curso. Tal como em casos anteriores deste tipo, iremos capturar os responsáveis, independentemente de quem os apoie”, assegurou o líder polaco. O incidente ocorreu na linha que liga Varsóvia a Lublin, uma rota estratégica usada, entre outros fins, para o transporte de ajuda humanitária à Ucrânia.

O ministro do Interior da Polónia, Marcin Kierwiński, acrescentou que “não há dúvida de que estamos perante um ato de sabotagem”. Kierwiński indicou ainda que outra secção da mesma linha, onde os carris foram danificados, também está a ser alvo de investigação.

O episódio foi inicialmente reportado na manhã de domingo, quando o condutor de um comboio regional de passageiros detetou uma secção da linha ausente, desencadeando uma investigação imediata sobre as causas dos danos. As equipas de emergência e o Ministério Público encontram-se a trabalhar no local, segundo Tusk.

Este acontecimento ocorre num contexto de elevada tensão na Polónia, que se mantém em alerta face a ameaças híbridas provenientes da Rússia e da Bielorrússia. Em setembro, mais de 20 drones não identificados penetraram o espaço aéreo polaco, um incidente que motivou a resposta da NATO. As autoridades polacas têm, por isso, reforçado medidas de segurança em infraestruturas estratégicas.

Para além do impacto doméstico, este incidente tem implicações regionais. A linha de Mika a Lublin é vital não apenas para transporte interno, mas também para a circulação de ajuda internacional à Ucrânia, país que enfrenta conflitos contínuos. A destruição deliberada da via levanta preocupações sobre a segurança de rotas essenciais em toda a Europa Central e Oriental.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.