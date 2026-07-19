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Segundo o comunicado enviado às redações, esta mudança resulta em viagens mais rápidas e um aumento de cerca de 18% na oferta regional, com mais frequência nas horas de ponta. Passa também a haver ligações diretas entre Lagos e Vila Real de Santo António, eliminando a necessidade de transbordo em Faro. As novas unidades elétricas têm ainda mais capacidade, passando de 388 para 536 lugares entre sentados e em pé, além de melhores acessibilidades.

Com a entrada em funcionamento dos comboios elétricos, as automotoras a diesel libertadas serão reafetadas às Linhas do Oeste e Alentejo, o que também reforça a oferta nesses dois traçados.

O Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, sublinha no mesmo comunicado que o investimento em ferrovia e material circulante é estratégico para o país, por aliar crescimento económico, coesão territorial e sustentabilidade ambiental, numa lógica de preparar Portugal para uma mobilidade mais moderna, competitiva e sustentável.