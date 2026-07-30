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Em comunicado, o Metro de Lisboa informa que, durante o mês de agosto, a Linha Azul encerrará à meia-noite às sextas-feiras, sábados e domingos, enquanto aos sábados e domingos a circulação terá início apenas às 7h30.

Nos restantes dias da semana, o horário de funcionamento manter-se-á inalterado, entre as 6h30 e a 1h00, não estando previstas alterações nas restantes linhas da rede.

Durante os períodos de encerramento da Linha Azul, os passageiros poderão recorrer às carreiras da Carris 711, 726, 746, 758, 767 e à carreira noturna 207, que asseguram ligações ao longo do corredor servido por esta linha.

Segundo o Metropolitano de Lisboa, a alteração foi programada para coincidir com o período de menor procura registado em agosto, sobretudo aos fins de semana, permitindo compatibilizar os ensaios técnicos com os trabalhos de manutenção noturna da infraestrutura e reduzir o impacto nos utilizadores.

A empresa explica que os testes decorrem após a conclusão da instalação do sistema CBTC na Linha Azul e constituem uma etapa necessária para validar o desempenho da tecnologia antes da sua entrada em exploração.

O sistema CBTC, baseado na comunicação contínua entre os comboios e a infraestrutura, permitirá, segundo o Metro de Lisboa, reduzir o intervalo entre composições, aumentar a frequência e a capacidade de transporte, melhorar a regularidade da circulação e reforçar a segurança da operação.

A implementação desta tecnologia integra o programa de modernização do Metropolitano de Lisboa, lançado em 2020, que inclui a instalação do novo sistema de sinalização e a aquisição de 14 novas unidades triplas, num investimento de 114,5 milhões de euros.

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