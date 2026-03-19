O Metropolitano de Lisboa informou que na linha amarela a circulação esteve interrompida entre as estações de Odivelas e Campo Grande e que a reposição da normal circulação pode ser "superior a 15 minutos". Pelas 8h43, a circulação já estava normalizada.
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Pelas 8h43, o Metro de Lisboa anunciou que a circulação na linha amarela já está normalizada.
De acordo com a informação avançada pelo Metropolitano de Lisboa na plataforma X, a interrupção deste meio de transporte deveu-se a "causa alheia".
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