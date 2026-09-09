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Um único jurado impediu que Lindsay Clancy fosse declarada não culpada por razões de insanidade pela morte dos três filhos, segundo três elementos do painel. O homem terá reconhecido durante as deliberações que tinha dúvidas razoáveis sobre a responsabilidade criminal da mãe, mas recusou, ainda assim, votar pela absolvição.

O julgamento, realizado em Massachusetts, terminou na sexta-feira com um julgamento nulo depois de o júri, composto por nove mulheres e três homens, não conseguir chegar a uma decisão unânime após mais de 38 horas de deliberação. A votação chegou a estar em 11-1, com a maioria inclinada para considerar Clancy não responsável criminalmente pelos homicídios.

A presidente do júri, Roni Carlson, revelou numa entrevista à NBC10 Boston que acreditou, a certa altura, que o grupo tinha conseguido convencer o jurado dissidente. Segundo Carlson, o homem admitiu ter dúvidas razoáveis sobre a culpa de Clancy.

"Ele admitiu que tinha dúvidas razoáveis. Comecei a preencher os formulários, estava muito entusiasmada", contou Carlson. Mas, quando pensava que o veredicto estava alcançado, o jurado respondeu: "Mas ainda assim não vou dizer que ela não é culpada por motivo de insanidade."

A questão central para a maioria dos jurados não era saber se Clancy tinha matado os filhos. A antiga enfermeira admitiu ter estrangulado Cora, de cinco anos, Dawson, de três, e Callan, de oito meses, na cave da casa da família, em Duxbury, a 24 de janeiro de 2023.

O ponto decisivo era determinar se, no momento dos homicídios, Clancy tinha capacidade para compreender que aquilo que estava a fazer era errado. A defesa sustentou que a mulher sofria de psicose pós-parto e de uma grave perturbação mental, enquanto a acusação defendeu que os homicídios tinham sido deliberados.

Duas das juradas que falaram publicamente após o julgamento criticaram duramente o comportamento do elemento dissidente. Paula Devlin classificou-o como "muito arrogante" e afirmou que ele não teria levado em consideração os argumentos apresentados pelos restantes membros do painel.

"Ele realmente não teve em conta nada do que as pessoas diziam", afirmou Devlin, acrescentando que o jurado chegou a questionar informações relacionadas com os medicamentos e o relatório toxicológico de Clancy, mas depois terá ignorado as explicações dadas por jurados que eram enfermeiros.

Kellie Farina, outra das juradas, descreveu o ambiente durante as deliberações como extremamente tenso. Segundo relatou, os elementos do júri chegaram a levantar-se e a andar pela sala durante os momentos de maior frustração, enquanto tentavam chegar a um entendimento.

O próprio conceito de "dúvida razoável" foi repetidamente discutido. O juiz William Sullivan chegou a voltar a explicar ao júri o significado jurídico desse princípio, depois de a defesa alegar que o jurado dissidente não estava a seguir corretamente as instruções dadas pelo tribunal.

Durante os últimos dias de deliberações, o advogado de Clancy, Kevin Reddington, pediu ao juiz que interviesse relativamente ao jurado. A defesa alegava que o homem estava a recusar aplicar as instruções sobre a dúvida razoável.

O juiz recusou afastá-lo e a defesa tentou ainda obter uma intervenção de emergência do Supremo Tribunal Judicial de Massachusetts. O recurso não impediu o encerramento do julgamento, acabando o juiz por declarar o processo nulo depois de o júri comunicar novamente que não conseguia chegar a uma decisão unânime.

O jurado que ficou isolado da maioria não se pronunciou publicamente até agora. Os nomes dos elementos do júri foram temporariamente mantidos sob sigilo, e a NBC10 Boston indicou ter tentado contactar o homem para obter a sua versão dos acontecimentos.

O julgamento nulo não significa que Clancy tenha sido absolvida. As acusações continuam válidas e os procuradores podem decidir avançar para um novo julgamento, desta vez perante outro júri.

Clancy, de 36 anos, permanece internada numa unidade psiquiátrica. Está marcada para 29 de setembro uma nova audiência, que deverá permitir definir os próximos passos do processo, incluindo a possibilidade de um segundo julgamento ou de um acordo judicial.

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