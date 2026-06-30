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A medida surge acompanhada de uma parceria com a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, através da qual 10% do valor de cada saco vendido reverte para a Rede de Emergência Alimentar.

A nova oferta inclui duas opções: sacos de pães pequenos e sacos de pastelaria doce compostos por cinco unidades de produtos da véspera. Os artigos ficam disponíveis diariamente até às 12 horas, em expositores identificados nas lojas, permitindo aos consumidores adquirir produtos em boas condições de consumo por um preço inferior ao habitual.

A expansão da iniciativa integra a estratégia de sustentabilidade e de economia circular do Lidl Portugal, que desde 2021 tem vindo a aplicar medidas semelhantes noutras categorias de produtos, como carne, peixe e frescos. Entre 2021 e 2025, a empresa afirma ter evitado o desperdício de mais de 21,5 milhões de produtos alimentares através de ações de redução de preço.

Só no ano fiscal de 2025, a estratégia nacional de combate ao desperdício alimentar permitiu escoar mais de 7,5 milhões de unidades de artigos alimentares.

Para o Lidl Portugal, a extensão do programa à padaria e pastelaria representa mais um passo na redução do desperdício de produtos de consumo diário, conciliando benefícios ambientais, poupança para os consumidores e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade alimentar.

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