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A decisão foi tomada por unanimidade pelo júri, reunido esta tarde em formato online, que reconheceu o percurso literário da autora e o impacto da sua obra no universo da língua portuguesa. Em comunicado, o Ministério da Cultura refere que a distinção resulta do reconhecimento do “diversificado conjunto da sua obra e do grande contributo para o enriquecimento do património literário e cívico-cultural da língua portuguesa”.

Criado em 1988 pelos governos de Portugal e do Brasil, o Prémio Camões distingue anualmente um autor cuja obra tenha contribuído de forma relevante para a projeção e valorização da literatura em língua portuguesa. Ao receber esta distinção, Lídia Jorge junta-se ao conjunto de escritores que marcaram de forma decisiva a história da literatura lusófona.