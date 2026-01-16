Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um vídeo de campanha publicado esta semana, por Viktor Órban na rede social X, inclui endossos de quase uma dúzia de figuras internacionais, entre as quais Giorgia Meloni e Matteo Salvini (Itália), Marine Le Pen (França) e Alice Weidel (Alemanha).

“A Europa precisa de Viktor Orbán”, afirma Alice Weidel, co-líder do partido alemão de extrema-direita Alternativa para a Alemanha(AfD), dirigindo-se aos espectadores do vídeo.

Marine Le Pen, antiga líder do Reagrupamento Nacional, destaca o papel de Orbán na Europa: “Graças a líderes como Viktor Orbán, o campo dos patriotas e defensores das nações e dos povos soberanos alcança cada vez maior sucesso na Europa”. Orbán já descreveu a Hungria como uma espécie de “campo de ensaio para o iliberalismo”.

Giorgia Meloni procura sublinhar as semelhanças entre os seus princípios e os do primeiro-ministro húngaro: “Juntos defendemos uma Europa que respeita a soberania nacional e se orgulha das suas raízes culturais e religiosas”.

O apoio internacional surge poucas semanas antes das eleições húngaras, marcadas para 12 de abril, e segue um ano em que Orbán, líder mais antigo da União Europeia, voltou a ser notícia devido à tentativa do seu governo de proibir eventos Pride e de reforçar o controlo sobre meios de comunicação independentes e organizações não-governamentais, revela o The Guardian.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.