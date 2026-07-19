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Em declarações à Agência Lusa, José Luís Carneiro justificou a proposta com a necessidade de garantir segurança no processo, numa altura em que, segundo afirmou, ainda não existe "total segurança nas classificações que foram atribuídas" e em que alguns alunos poderão optar por pedir a reapreciação das provas.

"É desejável que possa haver um eventual adiamento, por um ou dois dias, pelo menos, para que este processo possa ser feito com segurança, com estabilidade, quer para os alunos, quer também para as próprias famílias", afirmou.

O líder socialista considerou, no entanto, que os estudantes que já dispõem das suas classificações devem avançar com a candidatura ao Ensino Superior a partir de segunda-feira, conforme previsto.

Ainda assim, defendeu que o alargamento do prazo de candidaturas permitiria criar "uma almofada" para reduzir a pressão causada pelos pedidos de reapreciação das provas.

José Luís Carneiro acrescentou que acredita que as instituições de ensino superior "verão com bons olhos esta possibilidade".

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