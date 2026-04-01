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Os EUA retiraram Delcy Rodriguez da sua lista negra através de uma publicação no 'site' do serviço governamental responsável pelas sanções económicas (OFAC).

Hoje de manhã, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, classificou como "extraordinário" o que foi alcançado nos últimos três meses na Venezuela após a captura do presidente Nicolás Maduro, ao mesmo tempo que apelou à paciência para se conseguir uma transição completa no país caribenho.

"O que foi alcançado na Venezuela em apenas três meses é, no mínimo, extraordinário", comemorou Rubio numa entrevista à emissora norte-americana Fox News, na qual defendeu que se deva ser "paciente" para concluir uma fase de transição onde, segundo salientou, deverão realizar-se eleições "livres" e "justas".

Desde a captura de Maduro, a vice-presidente Delcy Rodríguez assume a presidência interina e multiplica as concessões e gestos de apaziguamento em relação aos Estados Unidos, enquanto Donald Trump repete incessantemente que é ele quem agora dirige de facto o país a partir de Washington.

Trump pretende ter uma palavra a dizer sobre a exploração das imensas reservas petrolíferas do país. O OFAC, que depende do Ministério das Finanças dos Estados Unidos, está, aliás, a levantar gradualmente o embargo imposto em 2019 sobre o petróleo do país.

Na segunda-feira, os Estados Unidos anunciaram o reinício das atividades da sua embaixada na Venezuela, sete anos após o seu encerramento.

As sanções americanas implicavam o congelamento de quaisquer ativos detidos pela Sra. Rodriguez nos Estados Unidos e proibiam as empresas e os cidadãos americanos de fazer negócios com ela.

Delcy Rodríguez, elogiou hoje a decisão dos Estados Unidos de a retirar da lista de pessoas sancionadas e manifestou o desejo de que isso conduza ao levantamento das medidas impostas por Washington contra o seu país, medidas que foram flexibilizadas nos últimos meses de aproximação entre ambas as nações, que restabeleceram as suas relações diplomáticas.

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