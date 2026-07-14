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De acordo com o Puck, também a Sony Pictures Entertainment, a Paramount Skydance, a RedBird Capital Partners, a gestora de investimento TPG e Alexis Ohanian, cofundador do Reddit e responsável pela empresa de capital de risco Seven Seven Six, terão demonstrado interesse na plataforma.

Em comunicado, um porta-voz da Letterboxd confirmou apenas que o crescimento da empresa tem despertado interesse no mercado, mas sublinhou que não existe, para já, qualquer anúncio a fazer. A empresa acrescentou que qualquer decisão sobre o futuro da plataforma envolverá os seus fundadores.

Fundada em 2011, a Letterboxd é maioritariamente detida pela holding canadiana Tiny, que adquiriu uma participação de 60% em 2023, numa operação que avaliou a empresa entre 50 e 60 milhões de dólares. Os fundadores Matthew Buchanan e Karl von Randow mantêm os restantes 40%.

Segundo o Puck, o processo de venda está a ser conduzido pelo banco de investimento LionTree, que estará a apontar para uma avaliação na ordem dos 250 milhões de dólares.

A possibilidade de a plataforma passar para as mãos de um grande grupo do setor do entretenimento levanta questões sobre potenciais conflitos de interesse, nomeadamente quanto à eventual promoção preferencial de conteúdos produzidos pelo futuro proprietário. Casos semelhantes existem no setor, como o IMDb, propriedade da Amazon, ou o Rotten Tomatoes, que durante vários anos pertenceu à NBCUniversal e integra atualmente a Versant Media.

Em junho de 2026, a Letterboxd ultrapassava os 30 milhões de utilizadores em todo o mundo, depois de ter conquistado mais 10 milhões de membros ao longo do último ano. A plataforma, sediada em Auckland, na Nova Zelândia, registou um forte crescimento durante a pandemia de Covid-19.

A Netflix, a Sony Pictures e a Paramount optaram por não comentar as notícias sobre um eventual interesse na aquisição da plataforma. Alexis Ohanian reagiu com humor às informações, afirmando, numa mensagem de texto, que "nem pode espirrar sem que alguém fale nisso".